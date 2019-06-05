الترجي التونسي يقرر الطعن على قرار ”كاف“ بإعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، الدفاع عن حقوقه فيما يتعلق بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بكل الطرق القانونية.

جاء ذلك، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إعادة المباراة التي ستجمع بين الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد عقب كأس الأمم الأفريقية، عقب الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت في مدينة رادس، بسبب تعطل تقنية الفيديو (الفار)، رغم الإعلان عن تتويج الفريق التونسي باللقب.

وقال النادي التونسي في بيان رسمي: ”الترجي لن يتنازل عن حقه، وسيدافع عنه بكل الطرق القانونية“.

وأضاف البيان، ”تلقى الترجي الرياضي التونسي قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خصوص نهائي كأس رابطة الأبطال الأفريقية باستغراب كبير، وفي انتظار ورود القرار كتابيًا ورسميًا على إدارتنا“.

وأوضح ”سيعقد مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة اجتماعًا طارئًا للطعن في هذا القرار لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن حق الفريق بكل الطرق القانونية“.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تتويج الترجي باللقب جاء بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهدف، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الأفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.