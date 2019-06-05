رسميًا.. إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد وسحب اللقب من الفريق التونسي

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ إعادة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي والترجي التونسي، مع سحب اللقب من الفريق التونسي.

وجاء القرار، على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة رادس الأسبوع الماضي، والتي شهدت انسحاب الوداد أمام الترجي بعد إلغاء هدف صحيح للفريق المغربي بداعي التسلل، وتعطل تقنية الفيديو.

وستعاد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي، في بلد محايد، وذلك بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا القادمة.

وطلب الكاف من المسؤولين في الترجي التونسي بإعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية والدروع إليهم مرة أخرى، نظرًا لسحب اللقب من الفريق التونسي.

وكان الترجي قد حصل على كأس البطولة بانسحاب الوداد اعتراضًا على عدم تشغيل تقنية الفيديو في كرة هدف صحيح ألغاه الحكم الجامبي باكاري جاساما، ولم يتسن له اللجوء لتقنية VAR بداعي تعطل جزء منها.