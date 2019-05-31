هدف مباراة الترجي والوداد.. 1/0 للفريق التونسي (فيديو)

تقدم يوسف البلايلي لاعب نادي الترجي التونسي بهدف في شباك الوداد المغربي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأحرز البلايلي هدف التقدم لفريقه من تسديدة صاروخية رائعة مع نهاية الشوط الأول.
وفرض التعادل كلمته على لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، يوم الجمعة الماضي، بهدف لكل فريق، وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة في مباراة حسم اللقب القاري بين الترجي حامل اللقب والوداد الباحث عن حصد البطولة الثالثة في تاريخه.
هدف ⚽️ يوسف بلايلي يشعل مدرجات ملعب رادس بالأول من تصويبة رائعة ????
الترجي 1 الوداد 0#CAFCLFinal pic.twitter.com/gEyG1i5Wm9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019