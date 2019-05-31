القنوات الناقلة لمباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلاقي الترجي التونسي منافسه الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأولمبي في رادس، بتونس.

تنقل مباراة الترجي والوداد على قناة beIN SPORTS HD1.

وتقام المباراة الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في المغرب، ما يجعل مباراة الإياب أكثر إثارة وتشويقًا.

وشدد موسى نداو، المدرب المساعد لفريق الوداد على رغبة فريقه في الفوز، وقال إن الوداد جاء إلى تونس من أجل هدف واحد وهو الظفر باللقب الأفريقي الغائب منذ عامين.

وأوضح ”نحن هنا من أجل العودة بالكأس إلى الدار البيضاء. المعطيات واضحة بالنسبة لنا. يتعين علينا الفوز من أجل إحراز اللقب والجميع لديه الحافز والتحدي من أجل ذلك“.

وأضاف نداو ”الفريقان يعرفان بعضهما جيدًا. بالنسبة لنا المهم أننا هنا بطموحات حقيقية وبرغبة كبيرة لفعل كل شيء من أجل العودة باللقب“.

وسيضمن الوداد اللقب الثالث في تاريخه حال فوزه بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1، في حين سيتوج الترجي باللقب، حال فوزه بأي نتيجة، أو تعادله 0/0.