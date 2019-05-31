موعد مباراة الترجي والوداد اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يقام اليوم الجمعة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي.

الترجي التونسي VS الوداد البيضاوي المغربي، الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD1.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في المغرب، ويكفي الترجي الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في مسيرته، في حين يحتاج الوداد إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1 لينال اللقب للمرة الثالثة في مسيرته.

وقال مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي حامل اللقب إن فريقه لم يحسم بعد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الوداد رغم الأفضلية التي حصل عليها بتعادله 1/1 في الذهاب في المغرب.

ويحل الوداد ضيفًا على الترجي غدًا الجمعة في مباراة الإياب باستاد رادس.

وأبلغ تراوي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ”حققنا نتيجة إيجابية بالتعادل 1/1 في المباراة الأولى في المغرب، لكن يجب علينا التركيز جيدًا في لقاء الإياب للاحتفاظ باللقب“.

ونال الترجي والوداد آخر لقبين في 2018 و2017 على الترتيب بعد تفوق كل منهما على الأهلي المصري.

ويكفي الترجي التعادل السلبي لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 و2011 و2018.

وأضاف تراوي ”لم يُحسم أي شيء بعد وتنتظرنا مباراة كبيرة غدًا ونأمل أن نكون جاهزين لتخطي الوداد وإحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتابع ”لا يمكن القول إننا حسمنا اللقب رغم النتيجة الإيجابية في مباراة الذهاب بل يجب أن نقدّم أداءً جميلًا أمام جماهيرنا لصنع الفرص وتسجيل الأهداف لتخطي الوداد“.