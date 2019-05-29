الاتحاد المصري يرفض طلبًا مغربيًا بشأن جهاد جريشة.. ويضغط على ”كاف“

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تحويل الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق أمام لجنة الحكام في الجبلاية على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الوداد المغربي قد أرسل أمس خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، من أجل التحقيق مع جهاد جريشة، بسبب الأخطاء التي ارتكبها في نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي.

وقال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة لشبكة ”إرم نيوز“: ”الجلابية تقدم كل الدعم لجهاد جريشة في أزمة إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي (الكاف) لمدة 6 أشهر ونعمل على رفع الإيقاف عنه لكي يشارك في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة“.

وأضاف عبدالفتاح: ”نرفض طلب الوداد المغربي بتحويل الحكم للتحقيق في مصر، لأنه لم يرتكب أي خطأ في اللقاء، ولجنة الحكام في الكاف أشادت بمستواه وحصل على تقييم عالٍ، لكن الضغوط تسببت في إيقافه“.

وتابع: ”اتحاد الكرة دوره مساندة عناصر اللعبة خاصة في الأزمات الخارجية، لذا سنقدم كل الدعم لجريشة ولن ندخر أي جهد من أجل رفع الظلم الذي تعرض له“.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري كان قد قدّم التماسًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لرفع الإيقاف عن جهاد جريشة لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في المطالبة بإلغاء هذا القرار خاصة أنه أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة -بحسب الالتماس.