تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم السبت

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية والأفريقية عدة لقاءات مهمة في إطار الدوريات والكؤوس المحلية والقارية وشهدت تتويج جديد في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد إيطاليا وفرنسا، جاء الدور على برشلونة الذي حسم لقب الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهايته.

ونستعرض معكم أبرز نتائج اليوم:

الدوري الإسباني

توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد فوز صعب على ليفانتي 1-0 في الجولة الـ35، ليحقق لقبه الثامن في الـ11 موسم الأخير و26 في تاريخه.

وفاز أتلتيكو مدريد بصعوبة على بلد الوليد 1-0 ليبقى ثانيا، بينما أصبح مصير بلد الوليد مهددا بالتراجع لمركز الهبوط حسب نتائج، غدا الأحد.

وتعادل ليغانيس أمام سيلتا فيغو سلبيا وأتلتيك بلباو أمام ديبورتيفو ألافيس 1-1.

الدوري الإنجليزي

خسر توتنهام على ملعبه الجديد أمام ويستهام ليمنح منافسيه على التأهل لدوري أبطال أوروبا فرصة اللحاق أو الاقتراب منه وظل في المركز الثالث برصيد 70 نقط بعد 36 جولة.

وعقد فولهام الذي هبط لدوري الدرجة الأولى مهمة كارديف سيتي في البقاء وهزمه 1-0 وأصبح يبتعد بفارق 4 نقط عن برايتون المتعادل أمام نيوكاسل 1-1.

وفي بقية النتائج تعادل ساوثهامبتون أمام بورثموت 3-3 وكريستال بالاس أمام إيفرتون سلبيا، وخسر واتفورد أمام وولفرهامبتون 2-1 في صراع المركز السابع.

دوري أبطال أفريقيا

حقق الترجي التونسي حامل اللقب فوزا صعبا على مازيمبي الكونغولي 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليتأجل حسم بطاقتي النهائي للقاءات الإياب.

وكان الوداد المغربي قد فاز أيضا ذهابا على ماميلودي صن داون 2-1 .

كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

واصل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس خادم الحريمين الشريفين وبلغ النهائي على حساب النصر 4-2 بعد التمديد لوقتين إضافيين.

وسيواجه الاتحاد في النهائي التعاون الذي أقصى الهلال 5-0 في نصف النهائي.

الدوري الألماني

قدم شالكة خدمة لبايرن ميونخ بعد فوزه على بروسيا دورتموند في ديربي قوي 4-2 برسم الجولة الـ31 ليبقيه ثانيا بفارق نقطة عن الفريق البافاري الذي يلعب الأحد.

وعزز لايبزيغ مركزه الثالث وضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على فرايبورغ 2-1.

وحافظ فرانكفورت على مركزه الرابع رغم تعادله أمام هيرتا برلين سلبيا مستفيدا من سقوط مونشغلادباخ أمام شتوتغارت 1-0 ليبقى خامسا بفارق 3 نقط عن المركز الرابع .

وفي بقية النتائج فاز هانوفر على ماينز 1-0 وفورتونا دوسلدوف على بريمن 4-1 .

الدوري الإيطالي

صعد روما للمركز الرابع مؤقتا بعد فوزه على كالياري 3-0 برسم الجولة الـ34 في انتظار لقاءات منافسيه أتلانتا وميلان.

وتعادل إنتر ميلان مع يوفنتوس المتوج باللقب 1-1 ليبقى في المركز الثالث لكن الفارق عن مطارديه قد يتقلص إلى 3 نقاط في حال فوز أتلانتا أو ميلان أو هما معا.

وفاز بولونيا على إمبولي 3-1 ليبتعد عن صراع البقاء بينما تأزمت وضعية الخاسر في المركز الـ18.

الدوري المغربي

تعادل أولمبيك خريبكة وأولمبيك أسفي 4-4 في لقاء مثير في افتتاح لقاءات الجولة 26 من الدوري الاحترافي المغربي.

وتعقدت مهمة شباب الريف الحسني في البقاء بعد تعادله أمام مولودية وجدة 1-1 ليبقى في المركز 15 وقبل الأخير بـ23 نقطة بفارق نقطتين عن المغرب التطواني صاحب المركز 14 والمنهزم أمام الدفاع الحسني الجديدي 2-0 .

دوري الخليج العربي الإماراتي

حرم الوصل الجزيرة من المركز الثاني في الدوري الإماراتي وهزمه 3-1 ليبقى ثالثا مستفيدا من الخسارة الجديدة للعين وهذه المرة أمام بني ياس 2-0 ليبقى في المركز الرابع.