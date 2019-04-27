مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف الاتحاد فريق النصر في قمة سعودية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما قد يتوج برشلونة بلقب الليغا في حال فوزه على ليفانتي الليلة.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 27 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الاتحاد VS النصر، الساعة الـ19:25بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:25 بتوقيت القاهرة على قنوات KSA Sports 1 HD وKSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الترجي التونسي VS مازيمبي الكونغولي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناتي التونسية الوطنية الأرضية وbeIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي:

توتنهام هوتسبير VS وست هام يونايتد، الساعة الـ14:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

فولهام VS كارديف سيتي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 11 EN

برايتون VS نيوكاسل يونايتد، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS ريال بلد الوليد، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .

برشلونة VS ليفانتي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

روما VS كالياري، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان VS يوفنتوس، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS شالكه، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

لايبزيغ VS فرايبورغ، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 5 FR.

نهائي كأس فرنسا:

ستاد رين VS باريس سان جيرمان، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6 .

الدوري الإماراتي:

الوصل VS الجزيرة، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناتي أبوظبي الرياضية HD 3 ودبي الریاضية 1 HD.

بني ياس VS العين، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناتي دبي الریاضیة 4 أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري الأردني:

الفيصليل VS الأهلي، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

الدوري المغربي:

الدفاع الحسني الجديدي VS المغرب التطواني، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

الدوري الجزائري:

بارادو VS نصر حسين داي ، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأرضية.

شبيبة الساورة VS شباب قسنطينة، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الأرضية.