تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية بداية جولات نهاية الأسبوع في الدوريات المحلية أبرزها في إنجلترا وألمانيا وفرنسا، كما بدأ دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعض اللقاءات في الدوريات والكؤوس العربية.

ونستعرض أبرز نتائج اليوم الجمعة في التقرير التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا بفوز كبير على هيديرسفيد تاون 5-0 في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام بيرنلي.

كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

بلغ التعاون نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين السعودي بعد فوز كاسح على الهلال 5-0 في

نصف النهائي، وسينتظر الفائز من لقاء الاتحاد حامل اللقب والنصر.

دوري أبطال أفريقيا

حقق الوداد البيضاوي المغربي فوزا صعبا على ماميلودي صن داون الجنوب إفريقي 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الدوري الألماني

دخل فريق باير ليفركوزن صراع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أوجسبورغ 4-1 في افتتاح المرحلة 31 من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

وصعد باير ليفركوزن للمركز السادس برصيد 51 نقطة على بعد نقطتين من فرانكفورت الرابع.

الدوري الفرنسي

أبقى أولمبيك ليون على حظوظه في بلوغ دوري أبطال أوروبا وعزز مركزه الثالث بفوز مثير على بوردو 3-2 في افتتاح الجولة 34 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

ورفع ليون رصيده إلى 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليل الثاني و6 نقاط عن سانت إيتيان الرابع واللذان لعبا لقاء أقل.

دوري الخليج العربي الإماراتي

فشل الشارقة المتصدر في الفوز على اتحاد كلباء واكتفى بالتعادل 1-1 ليفقد نقطتين ويتقلص الفارق إلى 8 نقط عن مطارده شباب أهلي دبي.

وضمن لقاءات الجولة 22 حقق الوحدة فوزا كبيرا على الفجيرة 5-0 لكنه ظل في المركز الخامس بينما تأزمت وضعية الفجيرة في المركز قبل الأخير.

وفاز عجمان على دبي الفجيرة 3-0 ليقربه خطوة جديدة من النزول حيث يحتل المركز الأخير بـ12 نقطة.