حارس هوريا الغيني يتعرض لإصابة مرعبة في انتصار الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تعرض كاديمي ندياي، حارس مرمى فريق هوريا الغيني، لإصابة مرعبة، خلال مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض حارس الفريق الغيني لإصابة خطيرة، بعد اصطدامه مع زميله، في الدقيقة 86 ليخرج في سيارة الإسعاف وذلك بعد الهدف الخامس لفريق الوداد المغربي.

بعد الإصابة الخطيرة توقف لاعب الوداد المغربي عن الاحتفال بالهدف للاطمئنان على حارس الفريق الغيني.

واكتملت المباراة بعد ذلك بوقوف لاعب من هوريا في المرمى، بعدما كان الفريق الغيني أجرى الـ3 تغييرات.

وظهر بكاء لاعبي هوريا بعد تأثرهم بمشاهدة حارس الفريق، ليقوم الحكم بإنهاء المباراة في أسرع وقت قبل اكتمال الوقت الضائع.

وصعد الوداد البيضاوي المغربي إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوز ساحق 5-صفر على هورويا الغيني في إياب دور الثمانية اليوم السبت.

وحسم الوداد بطاقة الصعود بعدما تعادل دون أهداف ذهابا في ضيافة هورويا.

وسيلعب الوداد في قبل النهائي مع صن داونز الجنوب أفريقي الذي خسر اليوم 1-صفر أمام الأهلي المصري لكنه تفوق 5-1 في مجموع المباراتين.

وسجل وليد الكرتي أول هدفين للوداد في الدقيقتين 20 و30 وأضاف القائد عبد اللطيف نصير الهدف الثالث بعد أربع دقائق.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد ناهيري وزهير المترجي الهدفين الرابع والخامس.

مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي X مازيمبي يوم الجمعة الموافق 26 إبريل على ملعب رادس.

صن داونز X الوداد يوم 26 أبريل على ملعب لوكاس موريبي.

مازيمبي X الترجي يوم الجمعة الموافق 3 مايو في الكونغو.

الوداد X صن داونز يوم 3 مايو على ملعب محمد الخامس.