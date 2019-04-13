اكتمال عقد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء دور الثمانية

انتهت مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واكتمل عقد أندية نصف النهائي بعدما تفوق الترجي التونسي على شباب قسنطينة الجزائري، والوداد البيضاوي المغربي على هوريا كوناكري الغيني.

وتفوق الترجي التونسي على قسنطينة الجزائري بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين بعدما فاز ذهابًا خارج الأرض 3-2، وفي لقاء العودة 3-1 بتونس.

واستطاع الوداد أن يحسم مواجهته مع هوريا بنتيجة 5-0 في لقاء العودة بالمغرب بعدما تعادل بدون أهداف في لقاء الذهاب.

انتصر الأهلي على صن داونز بهدف في مباراة الفريقين، يوم السبت، على ملعب برج العرب، لكن على الرغم من هزيمة الفريق الجنوب أفريقي إلا أنه نجح في الصعود لانتصاره في مواجهة الذهاب بخماسية نظيفة.

كما استطاع مازيمبي أن يفوز في ملعبه على سيمبا التنزاني برباعية مقابل هدف ليظفر ببطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مواجهات نصف النهائي:

الذهاب: 26 أو 27 إبريل

الوداد البيضاوي – صن داونز الجنوب أفريقي.

الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي.

العودة: 3 أو 4 مايو

صن داونز – الوداد البيضاوي المغربي.

مازيمبي الكونغولي – الترجي التونسي.