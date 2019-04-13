كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراة الأهلي ضد صن داونز

تقام اليوم السبت جولة الإياب لربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وسط حالة من الترقب لمصير بعض الأندية الكبرى التي تبحث عن تصحيح الصورة وإمكانية التأهل، وعلى رأسها بالطبع الأهلي المصري.

وتتصدر مباراة الأهلي المصري، البطل التاريخي لدوري الأبطال (8 مرات)، ضد ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في جولة الإياب اليوم، أبرز اللقاءات في ربع النهائي، بخلاف الصدام العربي الشمال أفريقي الشرس بين الترجي التونسي وضيفه شباب قسنطينة الجزائري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباريات ربع النهائي ولقاء الأهلي ضد صن داونز:

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

تقام المباريات اليوم السبت بداية من الساعة 16:00 بتوقيت السعودية بلقاء مازيمبي الكونغولي وضيفه سيمبا التنزاني بالكونغو، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق محمد الكواليني.

وفي الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية يستضيف الأهلي نظيره صن داونز وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق أحمد عبده.

وفي الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 20:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، يلعب الترجي ضد قسنطينة في تونس عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي، ويستضيف الوداد المغربي نظيره حوريا الغيني وتنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق جاد بده.

ريمونتادا الأهلي المنتظرة

تتصدر مواجهة الأهلي ضد صن داونز المشهد فالجميع في قارة أفريقيا يتحدث عن نتيجة لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي حتى الآن بعد أن تلقى بطل مصر أكبر هزيمة في تاريخه بالقارة السمراء وخسر 0/5.

وأصبح الأهلي إكلينكيًا خارج البطولة إلا أن هناك بعض الأصوات تؤكد أن الأهلي مازال قادرًا على العودة للبطولة وصناعة الريمونتادا التاريخية وردّ اعتباره في موقعة برج العرب خاصة أن الفريق الأحمر استعاد جزءًا من الثقة بصدارة الدوري المصري عقب الفوز على المقاصة بجانب الحملات الجماهيرية الداعمة ورسائل التحفيز وآخرها حمل اللافتة في مباراة المقاصة تحت شعار ”اصنع ملحمة للصعود نتباهى بها حتى الموت“.

وأكد الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قبل اللقاء أنه لم يعد هناك وقت لإطلاق الوعود فالجميع يتحمل المسؤولية ويسعى لتصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق في جنوب أفريقيا.

ويفتقد الأهلي جهود بعض نجومه للإصابة وعلى رأسهم سعد سمير وهشام محمد وكريم وليد ”نيدفيد“ بجانب عدم جاهزية وليد سليمان نجم النسخة الماضية والحارس شريف إكرامي.

ومن المرجح أن يعتمد الأهلي على القوة الهجومية الضاربة بإشراك المغربي وليد أزارو وخلفه الرباعي النيجيري جونيور أجاي ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر مع عمرو السولية لاعب الوسط مع استمرار ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قيادة الدفاع مع دور التونسي علي معلول بالجبهة اليسرى ومحمد هاني بالجبهة اليمنى.

وأكد فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للأهلي ومدير قطاع الناشئين لشبكة ”إرم نيوز“ أن مهمة الفريق أصبحت شبه مستحيلة ولكن على اللاعبين القتال لإظهار صورة مختلفة أمام الجماهير التي زحفت لتدعيم الفريق موضحًا أن استغلال الفرص في بداية المباراة سيحسم مسار اللقاء فالتسجيل المبكر قد يدفع الأهلي للمزيد من الأهداف.

ويدخل صن داونز المباراة بواقعية شديدة معتمدًا على خبرات مدربه بيتسو موسيماني الذي أكد أن الفريق لم يتأهل بعد وهناك لقاء شرس ينتظره ببرج العرب، ويراهن موسيماني على سرعات نجومه في خط الهجوم وعلى رأسهم تيمبا زواني وجاستون سيرينو الموهوب الأوروغوياني وأيضًا باكاماني ماهلامبي المرشح للمشاركة أساسيًا والظهير الأيسر لينغرمان.

الترجي ضد قسنطينة

يأمل الترجي التونسي حسم التأهل لنصف نهائي البطولة فحامل اللقب حقق فوزًا صعبًا في الجزائر على حساب قسنطينة بنتيجة 3/2 في لقاء الذهاب ولكنه لا يأمن المغامرة الجزائرية وإمكانية الفوز في تونس بفارق هدفين للتأهل وإن كان الأمر صعبًا.

ويعوّل المدرب معين الشعباني على خبرات لاعبي الترجي القارية وعلى رأسهم أنيس البدري وطه الخنيسي ويوسف البلايلي، بينما يعاني قسنطينة بقيادة المدرب الفرنسي دينيس لافاني من بعض الغيابات المهمة مثل إسماعيل بلقاسمي والحارس شمس الدين رحماني وسيد علي العمري لاعب الوسط والظهير الأيمن حسين بن عيادة وهو ما يزيد من صعوبة الفريق الجزائري.

وقال أحمد قناوي مدرب الإسماعيلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إن قسنطينة فريق قوي تكتيكيًا ولكن الغيابات في صفوفه ستقلص حظوظه خاصة أن بن عيادة الظهير الأيمن هو مفتاح لعب مهم بجانب العمري في خط الوسط بخلاف هزيمة لقاء الذهاب.

وأشار إلى أن الترجي وصل لمرحلة من الخبرات والثقة تجعله مرشحًا ليس فقط للتأهل ولكن للتتويج باللقب القاري للعام الثاني على التوالي.

فرصة الوداد وخبرة مازيمبي

يبحث الوداد المغربي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي عن إيقاف مغامرة حوريا الغيني بعدما تعادلا دون أهداف في لقاء الذهاب في غينيا متسلحًا بنجومه المتميزين وعلى رأسهم محمد أوناجم وإسماعيل الحداد والنيجيري مايكل باباتوندي والقائد إبراهيم نقاش وصلاح الدين السعيدي.

ويدخل مازيمبي الكونغولي مواجهة صعبة ضد ضيفه سيمبا التنزاني بعد التعادل ذهابًا دون أهداف.