القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، ضيفًا على النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1.

وتقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي على الإنترنت: ”جمهور الأهلي هو سلاح الفريق أمام صن داونز. جميع اللاعبين سيخوضون المباراة بروح عالية. لا بد أن نعد أنفسنا بكل قوة وتركيز على المستويين الإداري والمعنوي“.

من جهته، وجه محمد يوسف، المدرب المساعد للأهلي، رسالة للجماهير قائلًا: ”ننتظركم في برج العرب خلال لقاء صن داونز لأنكم العامل الرئيسي في كل انتصاراتنا، وأنتم اللاعب رقم واحد“.

في حين أكد تيمبا زواني، صانع ألعاب صن داونز، أن الأهلي سيكون تحت الضغط، لكن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين.