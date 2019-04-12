لاسارتي: صدارة الدوري المصري رفعت المعنويات قبل مباراة الأهلي ضد صن داونز

‭ ‬قال مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي إن الصعود لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفع معنويات لاعبيه قبل المواجهة الثأرية ضد ماميلودي صن داونز غدًا السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعرض الأهلي، بطل أفريقيا ثماني مرات وهو رقم قياسي، لأسوأ هزيمة في تاريخه بالمسابقات القارية بعد خسارته 5-صفر في لقاء الذهاب في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي.

وبعد الخماسية فاز الأهلي 2-1 على مصر للمقاصة واحتفظ بصدارة الدوري المحلي بفارق نقطة عن غريمه الزمالك، الذي خسر 2-1 أمام المصري البورسعيدي أمس الخميس.

وقال لاسارتي، في مؤتمر صحفي: ”كان من المهم أن نعمل على تحسين الحالة النفسية وإعادة الثقة للاعبين، وأعتقد أن النتيجة الإيجابية أمام مصر للمقاصة التي قادتنا لتصدر الدوري أعادت الثقة ورفعت المعنويات سريعًا“.

وأضاف: ”سنقاتل غدًا حتى الدقيقة الأخيرة لتصحيح الصورة في شوط ثانٍ للمواجهة. لم يحالفنا التوفيق في جنوب أفريقيا وخضنا مباراة غير مقبولة“.

وقال رامي ربيعة مدافع الأهلي: ”الرد سيكون في الملعب. انتهى وقت الكلام ولن ندخر جهدًا غدًا، ولدينا كل الدوافع لتقديم أداء يليق بنادينا“.

وواصل: ”تصدر الدوري حسّن الحالة المعنوية بعد خسارة الذهاب، ونحن مستعدون لإسعاد الجماهير“ في استاد برج العرب، وسط توقعات بحضور عشرات الآلاف من المشجعين.