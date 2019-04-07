ما بين ”نسبة الكافيين“ و“الفيتامينات“ ولاسارتي.. أسباب ”فضيحة“ الأهلي أمام صن داونز

تلقى الأهلي المصري بطل أفريقيا ثماني مرات، في رقم قياسي، خسارة مذلة وتاريخية 5-صفر أمام مستضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وهذه الخسارة هي الأسوأ في تاريخ حامل لقب الدوري المصري على الصعيد القاري.

ويحتاج الأهلي، المتأهل إلى نهائي آخر نسختين، إلى معجزة لبلوغ قبل النهائي، حيث ينبغي عليه الفوز 6-صفر في مباراة العودة يوم السبت المقبل.

والفائز من هذه المواجهة سيلتقي في قبل النهائي مع المتأهل من الوداد البيضاوي المغربي بطل 2017 أو هورويا الغيني.

وقال مارتن لاسارتي مدرب الأهلي في مؤتمر صحفي عقب المباراة ”أعتذر للجماهير سواء التي شاهدت المباراة من الملعب أو التي تابعت أحداثها عبر شاشات التلفزيون“.

”خروج المدافع سعد سمير للإصابة أثر بالطبع على الفريق خاصة نظرًا لامتلاكه خبرات كبيرة. الجميع مطالب الآن بالعمل كثيرًا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها خاصة أن الخسارة حدثت ولا بد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم“.

وأضاف المدرب القادم من أوروغواي ”قدمنا مباراة سيئة اليوم وعلينا أن نعمل كثيرًا في الفترة المقبلة لتصحيح الكثير من الأمور“.

ووصف وائل جمعة، محلل قنوات بي إن سبورتس ولاعب الأهلي السابق، الهزيمة بالفضيحة والعار على لاعبي الأهلي والمدير الفني.

وغرد أمير عبدالحليم، محلل قنوات دي إم سي سبورتس السابق: ”الأهلي مكسبش ولا ماتش برة ملعبه في إفريقيا.. بيلعب شوط واحد على أرضه ضد فرق أضعف من أقل الفرق في الدوري المصري ومؤخرًا حتى في الدوري الأهلي بقا بيقدم أداء سيئ للأهلي لا يتناسب مع حجم الانتقالات التي تمت في يناير ولا حتى مع سهولة مجموعة الأهلي ورغم كدة محسمش تأهله إلا آخر جولة وكملها النهاردة بخماسية مع الرأفة من صن داونز يعني مشوار إفريقيا انتهى من قبل بدايته الطبيعية للأهلي“.

”في الموسمين اللي فاتوا اللي الأهلي وصل فيهم فاينال إفريقيا كان اللوم الأكبر بيروح للاعبين بحجة أنهم جيل أقل من الأجيال السابقة ولا يمتلك الخبرة أو الروح.. الآن بلاعبين أفضل وبعد أن زادت خبرة الموجودين بيخسر بنتيجة قياسية وبالتالي لا لوم إلا على لاسارتي اللي لحد النهاردة غير واضح أسباب التعاقد معه أو المطلوب منه بنهاية الموسم“.

”لاسارتي مدرب سيئ ويستحق كل اللوم على ما حصل للأهلي النهاردة .. ومعه من اختاره للتعاقد معه“.

وقال كريم سعيد، محلل قنوات أون سبورتس: ”لاسارتي بدون أدنى شك أخطأ في أمور فنية كتيرة في المباراة .. لكن السؤال دلوقتي هل كانت الأمور الفنية هي الأساس في الفضيحة؟“.

”أجاوب بكل ثقة .. مستحيل… لأن أولًا أخطاء لاسارتي الفنية بنشوفها في مباريات الدوري وحتى آخر ماتشين قدام الزمالك والاتحاد كان فيهم أخطاء فنية قاتلة“.

”لكن .. مشفناش الأداء البدني المزري ده .. وعشان كده … النوعية ديه من الهزائم الكبيرة استحالة تحصل إلا إذا حصل تدهور بدني فادح لأكثر من نصف الفريق .. الأمر اللي يخليهم يعملوا أخطاء فادحة زي:

1- كوارث في التمركز 2- عدم القدرة على الضغط 3- عدم القدرة على تمرير الكرة بشكل سليم 4- عدم القدرة على الجري أو الارتداد كلما مر زمن المباراة أكتر“.

”هل الأربع نقط دوول شفناهم في المباراة؟… الإجابة آه ومن الشوط الأول كمان .. وعشان كدة صنداونز بخلاف الـ 5 أهداف اللي كسب بيهم .. كان ممكن يكسب 10- صفر لو بس الفريق استغل نص الفرص اللي أتيحت له“.

”طيب .. عشان بقى نقرر بكل عدل السبب الرئيسي للفضيحة ديه … لازم ولا بد أولا على إدارة الأهلي وفورًا تفتح تحقيق عاجل داخل الفريق .. ويكون الاستجواب من اللاعبين أولا.. وكل لاعب لوحده … وبعد كده يجي دور الجهاز الفني في التحقيق:

”1- إيه نسبة الكافيين اللي قرر الجهاز الفني منحها للاعبين منذ استيقاظهم صباح اليوم حتي وصولهم لملعب المباراة الساعة 3 العصر؟“.

”2- إيه طبيعة الأكل اللي دخل جسم اللاعبين في الفطار صباح المباراة .. وهل كان في وقت مناسب لعملية الهضم ولا لا؟“

”3- هل اللاعبين خدوا الفيتامينات اليومية بتاعتهم ولا لا؟“

”4- إيه طبيعة تدريبات الأحمال اللي اللاعبين مارسوها من تاني يوم ماتش الاتحاد لغاية ليلة مباراة صنداونز؟“.

”بعد ما التحقيق ده يتم وتحصل الإدارة على إجابات من اللاعبين .. وبعد كده تقارنها بإجابات الجهاز الفني .. هيبقى سهل جدًا معرفة السبب الرئيسي والأساسي للكارثة… وإيه نسب المسؤولية بين مدرب الأحمال ودكتور التغذية من جهة … وبين المدير الفني ومساعديه الفنيين من الجهة التانية“.

وقال الناقد الرياضي حسن المستكاوي: ”لم أشاهد الأهلي يلعب بهذا العجز وبهذا اليأس من سنين .. بطولة إفريقيا هي البطولة والأبطال مش بالتصريحات وبالكلام . هزيمة كبيرة تستحق أن تبحث أسبابها إدارة الكرة في الأهلي“.