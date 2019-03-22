”كاف“يعلن المواعيد النهائية لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، برئاسة أحمد أحمد، المواعيد النهائية لمباريات دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 6 أبريل، بينما تقام مباريات العودة، يوم السبت 13 أبريل.

وتقام مباريات الذهاب في الكونفدرالية يوم الأحد 7 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يوم الأحد 14 أبريل.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي في دوري الأبطال كالتالي:

الذهاب يوم السبت 6 أبريل

سيمبا التنزاني ضد مازيمبي الكونغولي

حوريا الغيني ضد الوداد المغربي.

صن داونز الجنوب أفريقي ضد الأهلي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

قسنطينة الجزائري ضد الترجي التونسي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات العودة السبت 13 أبريل:

مازيمبي الكونغولي ضد سيمبا التنزاني

الوداد المغربي ضد حوريا الغيني الساعة الثالثة عصرًا.

الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي الساعة السادسة مساء.

الترجي التونسي ضد قسنطينة الجزائري الساعة التاسعة مساء.

وجاءت مواعيد مباريات دور الثمانية في الكونفدرالية الإفريقية كالتالي:

مباريات الذهاب:

نكانا الزامبي ضد الصفاقسي التونسي وجورماهيا الكيني ضد نهضة بركان المغربي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

النجم الساحلي التونسي ضد الهلال السوداني، في السادسة مساءً.

حسنية أغادير المغربي ضد الزمالك، في الساعة التاسعة مساء.

مباريات العودة يوم 14 أبريل:

الهلال السوداني ضد النجم الساحلي التونسي، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الصفاقسي التونسي ضد نكانا الزامبي الساعة السادسة مساء.

نهضة بركان المغربي ضد جورماهيا الكيني والزمالك ضد حسنية أغادير المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء.