فيتا كلوب الكونغولي يتهم سيمبا التنزاني بمحاولة تسميم لاعبيه بدوري أبطال أفريقيا

اتهم فلوران إيبينغي مدرب فيتا كلوب الكونغولي، مسؤولي فريق سيمبا التنزاني، بمحاولة تسميم لاعبي فريقه، خلال المواجهة المصيرية الأخيرة في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق التنزاني 2/1، وبلغ على إثرها ربع النهائي.

وبحسب المدرب الكونغولي، في تصريحات نشرتها ”ليكيب“، فإن غرفة الملابس الخاصة بفريقه كانت بها رائحة غريبة لمادة لم يكشف عنها؛ مما دفع الفريق لتغيير ملابسه في الممر المؤدي لغرف الملابس، كما أن زجاجات المياه كانت مشكوكًا فيها، وأخبر المدرب مراقب المباراة بذلك.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيفتح تحقيقًا في اتهامات فريق فيتا كلوب الكونغولي، وسيصدر قراره قبل لقاءات ذهاب ربع النهائي.

وتأهل عن المجموعة الرابعة النادي الأهلي المصري كمتصدر، بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري، في اللقاء الأخير 3/0، ورافقه سيمبا التنزاني الفائز على فيتا كلوب 2/1.

وأوقعت القرعة فريق سيمبا في مواجهة مازيمبي الكونغولي، المنافس المحلي لفريق فيتا كلوب، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.