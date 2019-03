نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية (شاهد)

يصطدم نادي الزمالك المغربي بحنظيره حسنية أغادير المغربي، وفريق النجم الساحلي التونسي بنظيره الهلال السوداني في دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي في قمة عربية أفريقية، عقب إجراء قرعة كأس الكونفدرالية بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، والتي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما وقع فريق الصفاقسي التونسي في طريق نكانا الزامبي، وغورماهيا الكيني ونهضة بركان المغربي.

تقام جولة الذهاب بالكونفدرالية يوم 7 أبريل المقبل، و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات.

وصعدت 4 أندية في صدارة مجموعات الكونفدرالية، وهي الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي والزمالك المصري والهلال السوداني، في مواجهة ضد 4 أندية حلت في الوصافة، وهي حسنية أغادير المغربي والنجم الساحلي التونسي وغورماهيا الكيني ونكانا الزامبي.

وفيما يلي قرعة دور الـ8 للكونفدرالية كاملة:

نكانا الزامبي * الصفاقسي التونسي

النجم الساحلي التونسي * الهلال السوداني

حسنية أغادير المغربي * الزمالك المصري

غورماهيا الكيني * نهضة بركان المغربي

كما تم إجراء قرعة نصف النهائي وجاءت كالتالي:

الفائز من نكانا الزامبي * الصفاقسي التونسي في مواجهة الفائز من مباراة غورماهيا الكيني * نهضة بركان المغربي.

الفائز من حسنية أغادير المغربي * الزمالك المصري في مواجهة الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي * الهلال السوداني.

Here’s the Total CAF Confederation Cup Knock-Out phase Draw, who’s going to lift the cup? #TotalCAFCC pic.twitter.com/yrY9gyELNd

— CAF (@CAF_Online) ٢٠ مارس ٢٠١٩