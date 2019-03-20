نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية (شاهد)

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تقام جولة الذهاب بالكونفدرالية يوم 7 أبريل المقبل، و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق التي تصدرت ترتيب المجموعات.