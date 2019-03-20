الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

تجرى، مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستعرف العديد من الأندية العربية مصيرها في البطولتين القاريتين.

وتأهل الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال، ثماني مرات، لدور الثمانية كمتصدر لمجموعته ليصبح في التصنيف الأول إلى جوار أندية الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وجاءت أندية شباب قسنطينة الجزائري ومامليودي صن داونز من جنوب أفريقيا وهورويا الغيني وسيمبا التنزاني في التصنيف الثاني.

وستجرى القرعة بحيث يلتقي أحد أندية التصنيف الأول مع ناد من التصنيف الثاني، بشرط عدم وجودهما في مجموعة واحدة في دور الستة عشر، في مواجهتي ذهاب وإياب يتأهل الفائز منهما إلى قبل النهائي مباشرة.

وستقام مباريات الذهاب أحد أيام الخامس أو السادس أو السابع من أبريل/نيسان المقبل والعودة بعدها بأسبوع واحد.

ستة أندية عربية في الكونفيدرالية

وفي بطولة الكونفيدرالية تأهلت ستة أندية عربية إلى دور الثمانية هي الزمالك المصري ونهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب والنجم الساحلي والصفاقسي من تونس والهلال السوداني بالإضافة إلى نكانا الزامبي وغورماهيا الكيني.

وضم التصنيف الأول أندية الزمالك ونهضة بركان والصفاقسي والهلال التي تصدرت مجموعتها في دور الستة عشر، بينما جاء في التصنيف الثاني حسنية أغادير والنجم الساحلي ونكانا وغورماهيا.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أيام 5 و6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاته.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

وستجرى القرعة بمقر الاتحاد الأفريقي، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 19:00 بتوقيت القاهرة.

وستبث القرعة مباشرة بدءًا من الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى ”ONSPORT 2“ التي أعلنت بالأمس حصولها على حقوق البث.