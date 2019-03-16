موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

تنتظر الجماهير بفارغ الصبر قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مرحلة دور المجموعات، اليوم السبت.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء 20 مارس 2019 في مقر الاتحاد الأفريقي “كاف” بالقاهرة.

وصعدت 8 فرق إلى دور الثمانية بعد إسدال الستار على جميع منافسات المجموعات التي شهدت مواجهات قوية أسفرت عن خروج 8 أندية أخرى من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، إذ تمكن من الفوز بثلاثة أهداف دون رد على شبيبة الساورة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليصعد إلى دور الثمانية ويطيح بمنافسه الجزائري.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع فريق من الثلاثة المتأهلين كوصيف للمجموعات الأخرى، نظرًا لعدم إمكانية مواجهته لفريق سيمبا التنزاني الذي كان معه في نفس المجموعة في ربع النهائي وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة القارية.

وبذلك يلتقي الأهلي أمام فريق من الآتي: ”هوريا كوناكري الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري أو صن داونز الجنوب أفريقي“.

وتقام قرعة ربع نهائي البطولة، الأربعاء المقبل، ووفقًا لقواعدها فإن كل فريق في المركز الأول سيواجه أحد أندية المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، وسيكون الاستثناء الوحيد هو عدم وقوع فريقين بنفس المجموعة في المواجهة معًا.

تصنيف الفرق المتأهلة

متصدر: الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والأهلي.

وصيف: هوريا الغيني وصن داونز الجنوب أفريقي وشباب قسنطينة وسيمبا التنزاني.

وتنطلق مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 5 و6 و7 أبريل، بينما تلعب مباريات الإياب أيام 12، 13 14 أبريل.

ومن المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل بدور ربع النهائي، ومن بعده ستلعب لقاءات نصف النهائي في نهاية الشهر وبداية مايو المقبل، على أن يلعب ذهاب النهائي أحد أيام 24 إلى 26 مايو، والإياب في 31 مايو أو 1 يونيو.