الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019

اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوز النادي الأهلي على شبيبة الساورة الجزائري، اليوم السبت.

الأهلي حقق الفوز على الساورة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وودع البطولة 8 أندية أخرى من دور المجموعات، لتبدأ مرحلة العد التنازلي في مشوار اقتناص اللقب الثمين.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور الثمانية في القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي وحوريا الغيني.

المجموعة الثانية: صن دوانز الجنوب أفريقي والوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.

المجموعة الرابعة: الأهلي وسيمبا التنزاني.