أهداف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة.. 3-0 للفريق الأحمر (فيديو)

سجل فاتح طالح، لاعب شبيبة الساورة الهدف الأول لفريق الأهلي، بالخطأ في مرماه، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أدرك الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 30 من اللقاء بعد كرة عرضية أرضية من معلول نحو مروان محسن الذي صوبها لترتطم بالحارس ثم المدافع فاتح طالح وتتهادى داخل الشباك.

دوري ابطال افريقيا | الاهلي المصري 1 × 0 شبيبة الساورة الجزائري | هدف اول الاهلي HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/oHM2hwFHmh — انا موت جديد (@OOQQ5050) March 16, 2019

وفي الدقيقة 45 يسجل للأهلي مروان محسن.

دوري ابطال افريقيا | الاهلي المصري 2 × 0 شبيبة الساورة الجزائري | هدف الثاني الاهلي مروان HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/PUDOrsi63d — انا موت جديد (@OOQQ5050) March 16, 2019

وفي الدقيقة 83 يسجل حسين الشحات الثالث للأهلي.

دوري ابطال افريقيا | الاهلي المصري 3 × 0 شبيبة الساورة الجزائري | هدف الثالث الاهلي حسن الشحات HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/wHRlvPOQbv — انا موت جديد (@OOQQ5050) March 16, 2019

ويتصدر المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط بالفوز في لقاءين والتعادل في مثلهما، بينما خسر مباراة واحدة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث فاز في لقاءين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة واحدة.

ويأتي في المركز الثالث فريق فيتا كلوب بنفس رصيد الأهلي بالفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد وخسارة لقاء.

أما المركز الرابع والأخير فجاء فيه سيمبا التنزاني والذي يمتلك 6 نقاط فقط بالفوز في مواجهتين والهزيمة في 3، بينما لم يتعادل في أي لقاء من الخمس مواجهات التي خاضها الفريق.

الأهلي يحتاج للفوز على الساورة للوصول للنقطة العاشرة، وهو ما يضمن له التأهل سواء كمتصدر أو كوصيف بحسب نتائج المباريات الأخرى.