مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تنطلق الليلة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن المسابقات الأوروبية الكبرى، واستكمال الجولة 24 للدوري السعودي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت الـ 15 من مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري السعودي:

الحزم VS الاتحاد، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةKsa Sports 1.

الوحدة VS النصر، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناةKsa Sports 1.

الدوري المصري الممتاز:

المصري البورسعيدي VS سموحة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وON sports.

دوري أبطال أفريقيا:

مازيمبي VS شباب قسنطينة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الأفريقي VS الإسماعيلي، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN 1SPORTS HD.

الوداد البيضاوي VS ماميلودي صن داونز، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN 7SPORTS HD.

الأهلي VS شبيبة الساورة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN 1SPORTS HD.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

سوانزي سيتي VS مانشستر سيتي، الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 19:20 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

وولفرهامبتون VS مانشستر يونايتد، الساعة 22:55 بتوقيت مكة المكرمة، 21:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS سيلتا فيغو، الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

أتلتيك بلباو VS أتلتيكو مدريد، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

هيرتا برلين VS بروسيا دورتموند، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.