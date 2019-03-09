فوز مفاجئ لفيتا كلوب على الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز تويسيلا كيسيندا هدفًا قرب النهاية ليقود فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية للفوز 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتلقى كيسيندا تمريرة عرضية عند حافة منطقة الجزاء أرسلها نحو مرمى الضيوف لكن الكرة ارتطمت بقدم محمد هاني مدافع الأهلي وتبدل اتجاهها لتسقط داخل مرمى الحارس البديل علي لطفي قبل النهاية بست دقائق.

وشارك لطفي بدلًا من الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في الشوط الأول.

ورغم الخسارة لا يزال الأهلي في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من خمس مباريات متقدمًا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب.

ويستضيف شبيبة الساورة الجزائري، متذيل الترتيب بخمس نقاط، فريق سيمبا التنزاني صاحب المركز الثالث بست نقاط في وقت لاحق اليوم.

ويحتاج الأهلي للفوز على ضيفه شبيبة الساورة الأسبوع المقبل في ختام دور المجموعات لضمان التأهل لدور الثمانية.