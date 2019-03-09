هدف مباراة فيتا كلوب والأهلي.. كيسيندا يضع الفريق الكونغولي في المقدمة (فيديو)

سجل تويسيلا كيسيندا الهدف الأول لفريق فيتا كلوب في شباك نظيره الأهلي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الشهداء معقل الفريق الكونغولي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهات الجولة الخامسة، حيث حقق المارد الأحمر انتصارين، وتعادل وحيد وهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويحل سيمبا في المركز الثاني، ويملك 6 نقاط جمعها من فوزين وهزيمتين ويملك 4 أهداف واهتزت شباكه 10 مرات، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري ثالث ترتيب المجموعة، برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادلين وخسارة واحدة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكهم 6 أهداف.

ويتذيل فيتا كلوب الكونغولي، ترتيب مجموعة الأهلي، حيث يملك في جعبته 4 نقاط فقط، حيث تعرض للخسارة مرتين، وحقق الفوز مرة واحدة والتعادل في مثلها، وتمكن لاعبو فيتا من تسجيل 7 أهداف، وتلقت شباكهم 5 أهداف.

تحقيق الانتصار بمباراة اليوم يعني تأهل النادي الأهلي رسميا إلى الدور المقبل، أي نتيجة أخرى ستؤجل حسم التأهل إلى الجولة المقبلة.