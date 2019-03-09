القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت محمد الكواليني.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وحصد الأهلي 7 نقاط في 4 مباريات، ويحتل صدارة المجموعة، في حين جمع فيتا كلوب 4 نقاط في ذيل الترتيب.

وأكد فلوران إبينيفي مدرب فيتا كلوب أن الضغوط تحاصر فريقه قبل مواجهة الأهلي، وأضاف:“وقعنا في بعض الأخطاء أمام شبيبة الساورة الجزائري وخسرنا اللقاء، ونعمل من أجل تصحيح المسار، وحسم الفوز على الأهلي“.

من جهته قال كاميلي كاسونغو لاعب فيتا كلوب، إن فريقه يتحلَّى بالهدوء والتركيز من أجل تخطي عقبة الأهلي.

وقال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي:“الفريق الكونغولي مميز للغاية، ويؤدي على ملعبه ووسط جماهيره بشكل مختلف ومميز، وهذا ما يعرفه الجهاز الفني ولاعبو الأهلي جيدًا“، وشدَّد سليمان، على جاهزية حارسي الفريق محمد الشناوي، وعلي لطفين لمباراة فيتا كلوب، موضحًا أن عودة الشناوي بخبراته الكبيرة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجيت في الدوري، أمر إيجابي للغاية.