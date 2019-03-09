مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حاقل بالمباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت 9 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

دوري أبطال أفريقيا:

أسيك ميموزا VS الوداد البيضاوي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 8.

فيتا كلوب VS الأهلي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

شبيبة الساورة VS سيبا، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ساوثهامبتون VS توتنهام، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي VS واتفورد، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS ليغانيس،، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS رايو فاليكانو، الساعة 20:3، على قناة beIN SPORTS HD 3.

كييفو فيرونا VS ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS شتوتغارت، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

بايرن ميونخ VS فولفسبورغ، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.

نانت VS باريس سان جيرمان، الساعة 14:00