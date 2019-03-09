مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حاقل بالمباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت 9 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.
دوري أبطال أفريقيا:
أسيك ميموزا VS الوداد البيضاوي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 8.
فيتا كلوب VS الأهلي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
شبيبة الساورة VS سيبا، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز:
ساوثهامبتون VS توتنهام، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.
مانشستر سيتي VS واتفورد، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد VS ليغانيس،، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.
برشلونة VS رايو فاليكانو، الساعة 20:3، على قناة beIN SPORTS HD 3.
كييفو فيرونا VS ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري الألماني:
بروسيا دورتموند VS شتوتغارت، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.
بايرن ميونخ VS فولفسبورغ، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.
نانت VS باريس سان جيرمان، الساعة 14:00