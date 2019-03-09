مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حاقل بالمباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت 9 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

دوري أبطال أفريقيا:

أسيك ميموزا VS الوداد البيضاوي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 8.

فيتا كلوب VS الأهلي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

شبيبة الساورة VS سيبا، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ساوثهامبتون VS توتنهام، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي VS واتفورد، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS ليغانيس،، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS رايو فاليكانو، الساعة 20:3، على قناة beIN SPORTS HD 3.

كييفو فيرونا VS ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS شتوتغارت، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

بايرن ميونخ VS فولفسبورغ، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.

نانت VS باريس سان جيرمان، الساعة 14:00

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