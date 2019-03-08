الترجي التونسي يهزم حوريا كوناكري ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حسم الترجي التونسي حامل اللقب تأهله إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد أن استغل سلاح الكرات الثابتة ليسجل هدفًا في كل شوط خلال فوزه 2-صفر على ضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم الجمعة.

ورفع الترجي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وضمن التأهل بتفوقه بأربع نقاط على حوريا أقرب منافسيه مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

ويحتل أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد تعادله 2-2 مع بلاتينيوم الزيمبابوي متذيل الترتيب بنقطتين فقط.

وتقدم الترجي، المدعوم بجماهيره العائدة إلى مدرجات استاد رادس بعد استكمال عقوبة اللعب دون جمهور، مستفيدًا من هدف سجله ماريوس أسوكو مدافع الفريق الغيني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23 بعد ركلة حرة.

وضاعف لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم التقدم قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء بتسديدة قريبة المدى بعد ركلة حرة أخرى.

الترجي الرياضي 1 × 0 حوريا | هدف المدافع بالخطاء في مرماه pic.twitter.com/hDy529yuu8 — ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@N9YXBV4spTKX3oj) ٨ مارس ٢٠١٩

الترجي الرياضي 2 × 0 حوريا | هدف فرانك كوم pic.twitter.com/qxqkEjNL7i — ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@N9YXBV4spTKX3oj) ٨ مارس ٢٠١٩

وقال معين الشعباني مدرب الترجي بعد الفوز:“اجتزنا مجموعة ليست سهلة، ولم نخسر أي مباراة حتى خارج الديار، واستقبلنا هدفًا واحدًا بينما سجلنا 7 أهداف“.

وأضاف:“أنا راضٍ عن الأداء، والروح القتالية، رغم شعور اللاعبين باطمئنان غير مطلوب بعد الهدف الأول، لكن الأداء تحسن خلال الشوط الثاني، والجمهور أعطى حافزًا للفريق“.

وتابع:“نعاني من توالي المباريات، لذا كان من المهم حسم التأهل مبكرًا، خاصة أننا سنواجه الصفاقسي في الدوري المحلي، وسنريح لاعبين في الجولة الأخيرة (عند زيارة بلاتينيوم في زيمبابوي) مع الاحتفاظ بهدفنا بإكمال دور المجموعات دون هزيمة“.