مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينية.. تعرف على سيناريوهات التأهل في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا

تلقى فريق الإسماعيلي المصري هزيمة مريرة على يد مضيفه شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة 3-2 مساء السبت، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم تقدم الإسماعيلي مرتين إلا أن الفريق الجزائري حصد فوزًا مثيرًا ومهمًا، بعد أن عاد للمباراة بثلاثة أهداف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط متصدرًا الترتيب، وخلفه مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم الأفريقي التونسي برصيد 4 نقاط وأخيرًا الإسماعيلي برصيد نقطة.

وتقام الجولة الخامسة للمجموعة في أحد اليومين 8 أو 9 مارس الجاري، حيث يحل مازيمبي ضيفًا على الإسماعيلي، بينما يستضيف شباب قسنطينة نظيره الأفريقي، ثم تقام الجولة السادسة والأخيرة في أحد اليومين 15 و16 مارس، بمواجهة الإسماعيلي أمام مضيفه الأفريقي، ويحل قسنطينة ضيفًا على مازيمبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي سيناريوهات التأهل عبر هذه المجموعة بعد فوز الفريق الجزائري على الإسماعيلي:

نقطة قسنطينة

يحتاج فريق قسنطينة إلى نقطة التعادل فقط في مباراته القادمة أمام الأفريقي التونسي؛ لضمان التأهل بشكل رسمي عبر هذه المجموعة.

ويبقى الفريق الجزائري باحثًا عن الصدارة، وهو ما يتحقق من خلال الفوز على الأفريقي والعودة بالفوز أو التعادل من معقل مازيمبي، أو حتى الهزيمة بفارق أقل من 3 أهداف، خاصة أن لقاء الدور الأول في الجزائر انتهى بفوز قسنطينة بثلاثية دون رد.

فرص مازيمبي

يبدو مازيمبي صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

وفي حالة تعادل مازيمبي مع الإسماعيلي وتغلب الأفريقي التونسي على قسنطينة، يصبح الأفريقي (7 نقاط)، خلف مازيمبي (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفي هذه الحالة سيحتاج مازيمبي إلى الفوز في آخر لقاء ضد الفريق الجزائري.

طموح الأفريقي

يملك الأفريقي التونسي فرصة قائمة ولكنها صعبة للغاية، تعتمد في الأساس على إسقاط الفريق الجزائري في عقر داره؛ ليصل إلى 7 نقاط ويعطل قسنطينة عند 10 نقاط.

وفي حالة فوز الأفريقي في مباراة قسنطينة، سيكون أمام مطلب للفوز على الإسماعيلي في آخر لقاء للوصول إلى 11 نقطة، ووقتها سيكون الصراع بين مازيمبي وقسنطينة في الجولة الأخيرة.

معجزة الإسماعيلي

يحتاج الإسماعيلي إلى معجزة بمعنى الكلمة، فالفريق المصري يلزمه أولًا الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف، لأنه خسر في الكونغو بثنائية دون رد، وفي هذه الحالة يصل الإسماعيلي إلى 4 نقاط.

ويحتاج الإسماعيلي إلى فوز قسنطينة على الأفريقي ليصبح رصيد الفريق المصري 4، وبطل تونس 4 نقاط أيضًا والفريق الكونغولي 7 نقاط، وفي هذه الحالة سيحتاج الإسماعيلي إلى هدية جزائرية أخرى في غاية الصعوبة، بفوز قسنطينة على مازيمبي في عقر داره، وفوز الإسماعيلي على الأفريقي في تونس؛ ليتساوى الإسماعيلي مع مازيمبي ويصعد الفريق المصري بالمواجهات المباشرة.