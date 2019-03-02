تقلُّص فرص الإسماعيلي في التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

تقلصت فرص الإسماعيلي في التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما فرط بتقدمه 2-1 ليخسر أمام مستضيفه شباب قسنطينة الجزائري 3-2 في مباراة مؤجلة بالمجموعة الثالثة، اليوم السبت.

وتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة من أربع مباريات في ذيل ترتيب المجموعة، بينما ارتقى قسنطينة للصدارة بعشر نقاط، يليه مازيمبي من الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم الأفريقي التونسي بأربع نقاط في المركز الثالث.

وبات الفريق الجزائري قريبًا من حسم تأهله إلى دور الثمانية قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ومنح عماد حمدي التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 13 عندما استقبل تمريرة عرضية من طارق طه ليسدد الكرة في شباك قسنطينة.

وأدرك نصر الدين زعلاني التعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها حسين بن عيادة، حولها زعلاني إلى شباك محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وأعاد الناميبي بنسون شيلونجو التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من مدى قريب بعد تمريرة من إبراهيم عبد الخالق.

وأدرك قسنطينة التعادل مجددًا في الدقيقة 68 إثر تسديدة ديلان بهمبولا عقب تمريرة عرضية من ركلة ركنية ردت من يد حارس الإسماعيلي، وتابعها نسيم يطو برأسه في الشباك من مدى قريب.

وأحرز بهمبولا هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من بن عيادة.

وسيستضيف الإسماعيلي فريق مازيمبي الأسبوع المقبل، بينما سيلعب الأفريقي أمام قسنطينة في الجزائر ضمن الجولة الخامسة للمجموعة.