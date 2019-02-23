النيران الصديقة تحرم الإسماعيلي من الفوز على شبيبة قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الإسماعيلي المصري اليوم السبت، في فخ التعادل مع ضيفه شبيبة قسنطينة الجزائري، بهدف لكل منهما في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد شبيبة قسنطينة إلى 7 نقاط متقاسمًا الصدارة مع مازيمبي الكونغولي، وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلًا المركز الأخير لتتقلص آماله في التأهل لربع النهائي.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وتقدّم الإسماعيلي بهدف عن طريق الناميبي بينسون شيلونغو في الدقيقة 69.

ولكن النيران الصديقة أسقطت الإسماعيلي في فخ التعادل بهدف سجله عماد حمدي في مرماه في الدقيقة 94، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.