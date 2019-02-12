الأفريقي التونسي يخفق في الثأر من مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

اكتفى الأفريقي بالتعادل دون أهداف مع ضيفه مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء، ليخفق الفريق التونسي في الثأر من هزيمته المذلة 8-صفر، على أرض منافسه في الجولة السابقة بدور المجموعات.

ويتصدر مازيمبي، بطل المسابقة خمس مرات، المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن شباب قسنطينة الجزائري الذي خاض مباراتين فقط.

ويبقى الأفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، بينما يقبع الإسماعيلي المصري، العائد للمسابقة بعد رفع الإيقاف، في قاع الترتيب دون نقاط، بعد مباراتين.

وافتقد الأفريقي التنظيم الهجومي ولم يهدد مرمى ضيفه إلّا نادرًا.

وجاءت أبرز محاولة عن طريق باسيرو كومبواري من ضربة رأس في الشوط الأول، لكن حارس مرمى مازيمبي أبعدها ببراعة.

ولم يكتفِ الفريق الزائر بالدفاع بل عمل على استغلال الأفضلية المعنوية وهدد مرمى الأفريقي في بعض المحاولات.