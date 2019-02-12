ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا‎ (صورة)

تلقى النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، الهزيمة الأولى له في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وخسر الأهلي من مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

كما أشعل فريق شبيبة الساورة الجزائري المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا متأخرا على فيتا كلوب الكونغولي، بهدف نظيف.

ويعد هذا الفوز هو الأول لشبيبة الساورة في دور المجموعات ليصل إلى النقطة رقم 5 ويترقي إلى المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة فيتا كلوب في الكونغو بينما يستقبل فريق شبيبة الساورة ضيفه سيمبا.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملًا:

1- الأهلي المصري 7 نقاط.

2- سيمبا التنزاني 6 نقاط.

3- شبيبة الساورة الجزائري 5 نقاط.

4- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط.