الترجي التونسي يهزم بايرتس وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

سجل الترجي، حامل اللقب، هدفًا في كل شوط، ليفوز 2-صفر على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وينفرد بصدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

ومرر يوسف البلايلي كرة ذكية من ركلة حرة إلى أنيس البدري، ليفتتح لاعب الوسط التسجيل بعد 16 دقيقة، وضاعف الفريق التونسي تفوقه عن طريق المهاجم البديل هيثم الجويني قبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة.

ورفع الترجي، الذي لعب أمام مدرجات خالية؛ بسبب عقوبة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بسبب شغب جماهيره، رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدمًا بثلاث نقاط على بايرتس.

ويملك هورويا الغيني أربع نقاط في المركز الثالث، قبل مباراته ضد بلاتينم ستارز، ممثل جنوب أفريقيا الآخر، الذي يملك نقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم.