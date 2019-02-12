النادي الأهلي يخسر لأول مرة في دور المجموعات أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تعرض النادي الأهلي المصري لأول هزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم؛ بعدما استقبل هدفًا في الشوط الثاني، ليخسر 1-صفر أمام سيمبا في تنزانيا، اليوم الثلاثاء.

وسجل ميدي كاجيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، بتسديدة قريبة المدى مرت من فوق الحارس محمد الشناوي، ليرد سيمبا اعتباره بعد أن خسر 5-صفر أمام بطل مصر مطلع الشهر الجاري.

اهداف مباراة سيمبا 1 × 0 الاهلي – هدف سيمبا الاول #الاهلي_سيمبا pic.twitter.com/qdpZzChpat — Kora On – كورة أون (@koraoncom) February 12, 2019

ورغم الهزيمة، يحتفظ الأهلي بالصدارة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا، الذي صعد للمركز الثاني.

وفي نفس السياق أحيى شبيبة الساورة الجزائري فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد أن سجل هدفا متأخرا خلال فوزه 1-صفر على ضيفه فيتا كلوب القادم من الكونجو الديمقراطية اليوم الثلاثاء.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات ليحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة المعقدة بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط ليتراجع للمركز الأخير.

وسجل زيري حمار الهدف الوحيد لشبيبة الساورة قبل 12 دقيقة على النهاية.

وفيما يلي ترتيب المجموعة كاملًا:

1- الأهلي المصري 7 نقاط.

2- سيمبا التنزاني 6 نقاط.

3- شبيبة الساورة الجزائري 5 نقاط.

4- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط.