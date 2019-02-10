تعرف على الترتيب وحسابات التأهل بمجموعة الموت.. كيف عاد الإسماعيلي إلى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بشكل رسمي عودة فريق الإسماعيلي المصري لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد استبعاده من البطولة القارية.

ووافق ”كاف“ على الاستئناف الذي تقدم به الإسماعيلي ليعود الفريق إلى البطولة القارية من جديد، بعدما تم استبعاده نظرًا لإلغاء مباراة الفريق ضد الإفريقي التونسي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا بعد اعتراضات جماهيرية وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة ضد حكم اللقاء.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز الأسباب والعوامل التي ساهمت في عودة الإسماعيلي من جديد وترتيب المجموعة وحسابات التأهل بعد هذا القرار:

وساطة أبوريدة

لعب هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ”كاف“ ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دورًا مهمًا في قبول التماس الإسماعيلي بعدما تدخل للإسراع في جلسة الاستماع.

وقال إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، لـ“إرم نيوز“ إن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لعب دورًا مهمًا في قبول شكوى الإسماعيلي، موضحًا أنه تواصل مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ من أجل الإسراع في النظر بالشكوى.

دليل براءة

أكد حماده شادي، منسق شركة ”لاغاردير“ الفرنسية صاحبة حقوق الرعاية للبطولة، لـ“إرم نيوز“ أن دليل البراءة للإسماعيلي تمثل في مشاهدة شريط المباراة، والتأكد من عدم وجود اعتداءات ضد الحكام.

وأضاف شادي: ”الكاف تأكد من عدم اقتحام الجماهير لملعب المباراة رغم إلغائها، كما تم التشديد على ضرورة التركيز على خروج الفريق الضيف بسلام، وشهادة النادي الأفريقي التونسي الذي كان طرفًا في المواجهة بعدم التعرض لأي مكروه“.

ترتيب المجموعة

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (2-0) ومباراة الأفريقي التي تم احتساب الفوز فيها للفريق التونسي.

ويتقاسم شبيبة قسنطينة الجزائري صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع مازيمبي، ولكن فارق الأهداف لصالح مازيمبي، وتبقى هناك مواجهة مؤجلة للفريق الجزائري ضد الإسماعيلي.

ويحتل الأفريقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط قبل مواجهة الجولة الرابعة ضد مازيمبي.

حسابات التأهل

جاءت عودة الإسماعيلي لتعيد حسابات التأهل من جديد في المجموعة، بعد أن كان شباب قسنطينية الجزائري على أعتاب الصعود.

وتبقى مواجهة الإسماعيلي ضد الفريق الجزائري ذهابًا وإيابًا في الجولتين الثالثة والرابعة، مهمة في تحديد حسابات التأهل، خاصة أن كفة مازيمبي وقسنطينة تبدو الأرجح.