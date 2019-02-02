الترجي التونسي يفرض التعادل على أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

فرض الترجي التونسي، حامل اللقب، التعادل السلبي على أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا ليواصل الفريقان تقاسم صدارة المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

واستفاد الترجي من خبرته ليحافظ على شباكه نظيفة رغم أفضلية أصحاب الأرض أغلب فترات اللقاء.

وكاد أورلاندو أن يفتتح التسجيل بعد خطأ من الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الترجي لكن الفريق صاحب الأرض أهدر الفرصة بعد تسع دقائق من البداية.

وأحرز أورلاندو هدفًا قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني سنحت فرصة لأصحاب الأرض لافتتاح التسجيل بعدما اصطدمت تسديدة بشمس الدين الذوادي مدافع الترجي وغيرت اتجاهها.

وكاد البديل الجزائري طيب المزياني أن يخطف هدفًا الترجي قبل النهاية لكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات لكن أورلاندو يتقدم بفارق الأهداف على الترجي.

ويحتل هورويا الغيني المركز الثالث بأربع نقاط فيما يتذيل بلاتينيوم ستارز الترتيب بنقطة واحدة.