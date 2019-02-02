أهداف مباراة الأهلي وسيمبا.. 5-0 لـ”الفريق الأحمر” (فيديو)

سجل عمرو السولية الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

السوووووولية اسيست الشحااات ???????? pic.twitter.com/o63R18Fc3c — Ahly Media (@ASCmediia) February 2, 2019

وفي الدقيقة 23 يسجل علي معلول الثاني للأهلي.

وفي الدقيقة 31 يضيف جونيور أجايي الثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 34 يسجل كريم نيدفيد الرابع بعد عرضية من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 40 يسجل كريم نيدفيد الخامس للأهلي.

الأهلي حصد أربع نقاط من فوز وتعادل في أول جولتين من دور المجموعات، وفاز الأهلي في المواجهة الأولى بهدفين نظيفين على نظيره فيتا كلوب، في حين تعادل بهدف لمثله أمام شبيبة الساورة الجزائري، أمام الفريق التنزاني فحصد ثلاث نقاط بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، قبل الخسارة الثقيلة أمام فيتا كلوب بخماسية نظيفة.

بينما خاض سيمبا التنزاني مبارتين كذلك ضمن مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، كانت المباراة الأولى أمام شبيبة الساورة حيث فاز التنزاني بثلاثة أهداف دون رد على ملعبه، ثم خسر بخماسية نظيفة دون رد خارج ملعبه أمام فيتا كلوب.

تحمل مباراة الأهلي وسيمبا الرقم 15 للأهلي، الذي التقى العديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة، فاز الفريق الأحمر في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين أمام الفرق التنزانية.