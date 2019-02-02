الوداد المغربي يرتقي لقمة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بإسقاط لوبي ستارز النيجيري (فيديو)

ارتقى فريق الوداد المغربي، يوم السبت، إلى قمة المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، وتغلّب على مضيفه لوبي ستارز النيجيري بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد محمد ناهيري من ضربة جزاء في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلّب صن داونز الجنوب إفريقي، الجمعة، على أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة أهداف لهدف.

بذلك، يتصدر الوداد المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن صن داونز، ولوبي ستارز الثالث بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن أسيك.

???? HIGHLIGHTS .. Lobi Stars 0-1 Wydad Casablanca

Matchday 3 #TotalCAFCL pic.twitter.com/4zVigom2LB — CAF (@CAF_Online) February 2, 2019

وفي نفس الجولة للمجموعة الثانية، تغلب حوريا الغيني، السبت، على مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف دون رد.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، حميد أسوكو من ضربة جزاء في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، وتجمع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مع الترجي التونسي.

بهذه النتيجة، يتصدر أورلاندو المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الترجي وحوريا على الترتيب، بلاتينيوم الرابع بنقطة واحدة.