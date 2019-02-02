الأفريقي التونسي يتجه لإقالة المدرب شهاب الليلي بعد هزيمة مذلة أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن نادي الأفريقي التونسي يتجه لإقالة المدرب شهاب الليلي، إثر الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق، يوم السبت، أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت إذاعة “شمس إف إم”، أنه من المنتظر أن تصدر هيئة الأفريقي قرارات أخرى قد تشمل رئاسة فرع كرة القدم.

وسجل مازيمبي أربعة أهداف في كل شوط وجاءت ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة وسط انهيار تام من الفريق الفائز ببطولة أفريقيا في 1991.

ووضع مازيمبي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة الثالثة بعد إلغاء نتائج الإسماعيلي المصري بسبب استبعاده من دوري الأبطال بعد أعمال شغب من المشجعين.

ويملك مازيمبي ثلاث نقاط بينما بقي الأفريقي دون رصيد من النقاط في حين يتصدر شباب قسنطينة الجزائري المجموعة برصيد ست نقاط.

وسجل كيفن مونديكو وتريسور مبوتو وجاكسون موليكا هدفين لكل منهم، وأضاف ميكا ميتشي وإيليا ميتشاك هدفًا واحدًا ليحقق مازيمبي أكبر انتصار في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وبدا الأفريقي عاجزًا تمامًا أمام منافسه، وقدم أداء كارثيًا طوال اللقاء، واحتج اللاعبون كثيرًا على الحكم خاصة قرب النهاية.

وتقلصت بشدة آمال الأفريقي في التأهل إلى الدور المقبل.

وكان الأفريقي متفوقًا خارج أرضه 2-1 على الإسماعيلي الشهر الماضي قبل أن يتسبب شغب المشجعين في إلغاء اللقاء، ثم استبعاد الفريق المصري من البطولة تمامًا لتتنافس بذلك ثلاثة فرق فقط في المجموعة.

وأظهرت إحصاءات الاتحاد الأفريقي أن لاعبي مازيمبي سددوا 28 مرة، من بينها 15 كرة على المرمى، مقابل تسديدتين فقط على المرمى من النادي التونسي.