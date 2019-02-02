مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والسعودي، ودوري أبطال أفريقيا.
وفيما يلي أبرز مباريات، اليوم السبت، 2 فبراير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.
دوري أبطال أفريقيا:
مازيمبي من جمهورية الكونغو VS الأفريقي التونسي، الساعة 16:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
أورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا VS الترجي التونسي، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 8.
الأهلي المصري VS سيمبا التنزاني، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز:
توتنهام هوتسبير VS نيوكاسل، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.
تشيلسي VS هيديرسفيلد تاون، الساعة 18:00، beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
برشلونة VS فالنسيا، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 3.
سيلتا فيغو VS إشبيلية، الساعة 22:45، على قناة beIN SPORTS HD 3.
الدوري الإيطالي: يوفنتوس VS بارما، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري الألماني
باير ليفركوزن VS بايرن ميونخ، الساعة 17:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.
الدوري السعودي:
الباطن VS الأهلي، الساعة 18:15، ، على قناة KSA SPORTS.
التعاون VS النصر، الساعة 20:15، ، على قناة KSA SPORTS.