“كاف” يكشف حقيقة استخدام تقنية (VAR) في كأس الأمم الإفريقية بمصر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن مدى إمكانية الاستعانة بتقنية حكم الفيديو “VAR” خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر استضافتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وقال مصدر داخل “كاف”، لـ”إرم نيوز” إن الاتحاد الإفريقي يدرس في الوقت الحالي إمكانية تطبيق تقنية حكم الفيديو في جزء من البطولة سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي والمباراة النهائية.

وأكد أن عدم استخدام تلك التقنية في جميع مباريات البطولة يعود إلى أن الإمكانيات الخاصة بالملاعب في مصر ضعيفة وغير مجهزة للاستعانة بهذه التقنية في الوقت الحالي.

وأضاف أن “ملعب برج العرب فقط هو المؤهل للاستعانة بتقنية ” VAR”، وباقي الملاعب غير مجهزة لهذه التقنية في الوقت الحالي”.

وأوضح المصدر أن عددًا محدودًا فقط من الحكام الأفارقة مؤهلون للتعامل مع تلك التقنية، وبالتالي سيكون من الصعب التعامل معها.

وفازت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية على أرضها بعد الحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.