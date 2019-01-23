رسميًا.. استبعاد الإسماعيلي المصري من دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استبعاد النادي الإسماعيلي المصري من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

وأصدر الكاف بيانًا رسميًا قال فيه إن استبعاد الإسماعيلي من دوري الأبطال بناء على تقرير حكم المباراة.

وأشار الكاف إلى أن الحكم ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية.

وأضاف: “بعد فشل عدة محاولات لاستئناف اللعب قرر الحكم إلغاء المباراة وخرج هو والطاقم المساعد ولاعبو الفريقين في حراسة قوات الأمن لتجنب التعرض لمقذوفات الجماهير أصحاب الأرض”.

وأشار الكاف إلى أنه طبقا لمادة في لوائحه تنص على معاقبة الفريق صاحب الأرض باعتباره خاسرا واستبعاده من البطولة حال إلغاء الحكم المباراة قبل نهايتها بسبب اجتياح الجماهير الملعب أو أي اعتداء منها على الفريق الزائر فانه قرر تطبيق اللوائح على الاسماعيلي.

وتابع: “يعلن الاتحاد الافريقي رسميا استبعاد الاسماعيلي من البطولة لموسم 2018-2019 مع إلغاء كافة نتائج الفريق حتى الآن في دور المجموعات”.

وقال الاتحاد القاري إن هذا الأمر لا يتعارض مع أي عقوبات أخرى قد تقررها لجنة الانضباط التابعة له.

???? قرار لجنة الأندية .. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا ٢٠١٩ #TotalCAFCL pic.twitter.com/YQj1AlB5nP — CAF – عربي (@caf_online_AR) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وقرَّر الكاميروني سيدي أليوم بيانت، حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، إيقاف اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الحكم بسبب إلقاء جماهير الإسماعيلي زجاجات المياه على الحكام، واللاعبين، والجهاز الفني للفريقين.

ولم يكن هذا هو الإيقاف الأول للمباراة، حيث توقف اللقاء 8 دقائق بسبب الهجوم الجماهيري، قبل أن تتوقف مرة أخرى في الوقت الحالي.

ولم تتوقف الجماهير عن قذف الزجاجات حتى قرَّر الحكم إلغاء المباراة.