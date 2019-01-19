نبيل نغيز يرحل عن تدريب شبيبة الساورة بعد التعادل مع النادي الأهلي المصري

قال نادي شبيبة الساورة الجزائري، يوم السبت، إنه أنهى الارتباط مع المدرب نبيل نغيز بشكل مفاجئ، بعد يوم واحد من التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق شبيبة الساورة، أمس الجمعة، أول نقطة بعد مباراتين بدور المجموعات في مشاركته الأولى بتاريخه في دوري الأبطال، أمام الأهلي صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب القاري ثماني مرات.

لكن إدارة شبيبة الساورة أنهت التعاقد مع نغيز اليوم، وسط تقارير صحفية تشير إلى وجود خلافات بين الطرفين.

وكان نغيز مساعدًا لمدرب منتخب الجزائر كريستيان جوركوف، وانتقل لتدريب نصر حسين داي ثم أحد السعودي، قبل الإشراف على تدريب شبيبة الساورة، وقاده لإنجاز تاريخي بالتأهل لدوري الأبطال.