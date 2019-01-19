تفاصيل إصابة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المصري برباط الركبة

صدم خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري، جماهير الفريق، بإعلان إصابة لاعب الوسط وليد سليمان، في مواجهة الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن وليد سليمان تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحًا أنه سيغيب لفترة تصل إلى 4 أسابيع، لكنه أوضح أن التشخيص الدقيق سيكون بعد إجراء أشعة على الركبة.

وانتزع الأهلي تعادلًا صعبًا بنتيجة 1/1، مع شبيبة الساورة في الجزائر، ليحصد الفريق 4 نقاط في مباراتين، فيتصدر المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة مباراة سيمبا التنزاني مع فيتا كلوب الكونغولي.

وتضرب أزمة إصابات النادي الأهلي، إذ يفتقد المدرب مارتن لاسارتي كل من أحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو ومروان محس.

يشار إلى أن الأهلي يلاقي مصر المقاصة يوم 24 من الشهر الحالي في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري.