مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت، 19 يناير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول VS كريستال بالاس، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS برايتون، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 7.

آرسنال VS تشيلسي، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS إشبيلية، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

هويسكا VS أتلتيكو مدريد، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 3.

سيلتا فيغو VS فالنسيا، الساعة 22:45، على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

روما VS تورينو، الساعة 17:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

انتر ميلان VS ساسولو، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

دوري أبطال أفريقيا:

ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا VS الوداد المغربي، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 7.

النادي الرياضي القسنطينى الجزائري VS مازيمبي من جمهورية الكونغو، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري المصري:

بيراميدز VS طلائع الجيش، الساعة 19:00، على قناتي النيل الرياضية، On Sport HD.

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:

الزمالك المصري VS اتحاد طنجة المغربي، الساعة 20:00، على قناتي On Sport HD، والقناة الرياضة المغربية على القمر الصناعي “نايل سات”.