القنوات الناقلة لمباراة شبيبة الساورة والأهلي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يلتقي الأهلي، نظيره شبيبة الساورة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 20 أغسطس، بولاية بشار، بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره أندية فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، حيث يحتل فريق سيمبا المركز الأول برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الأحمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الثالث بدون رصيد، وأخيرًا الساورة الجزائري في المركز الرابع، بدون نقاط.

ويخوض الأهلي المواجهة منتشيًا بفوزه الافتتاحي على فيتا كلوب بهدفين دون رد رغم أنه واجه صعوبات كبيرة للإطاحة بممثل الكونغو الديمقراطية.

في المقابل سيكون الفريق الجزائري مطالبًا بالتدارك بعد هزيمته الثقيلة أمام سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية.

ويقود مباراة الليلة طاقم تحكيم جابوني، بقيادة الحكم الدولي إيريك أوتوغو كاستان كحكم ساحة، ويساعده مواطناه موسوندا مونتيل مساعد أول، وفينغا مساعد ثانٍ، وسيكون بوصيري جلال مراقبًا للمباراة.

