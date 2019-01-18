موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يصطدم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الجمعة، بنظيره شباب الساورة الجزائري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب 20 أغسطس.

وانتصر الأهلي على فيتا كلوب في الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة، الفوز جعله يتصدر المجموعة مبكرًا، لكن فوز سيمبا على الساورة في بثلاثية منح الصدارة للفريق التنزاني.

فيما يدخل نادي شبيبة الساورة اللقاء على أمل تحسين صورته بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

التقى الأهلي بفرق من محاربي الصحراء 19 مرة، وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع مرات وهُزم في ستة لقاءات.

وسجل لاعبو الأهلي 22 هدفًا في شباك الفرق الجزائرية واستقبلوا 16 هدفًا.

والفرق الجزائرية التي واجهها الأهلي، هي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد ووفاق سطيف واتحاد العاصمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.