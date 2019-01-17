“كاف” يقرر تأجيل مباراة الترجي التونسي والرجاء البيضاوي في كأس السوبر الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء البيضاوي والترجي التونسي، حيث كان من المقرر إجراء اللقاء يوم 20 فبراير المقبل في قطر، لكن تم تأجيله إلى 29 مارس.

وكانت إدارة النادي التونسي قد طالبت الكاف، عن طريق الاتحاد المحلي لكرة القدم، بتأجيل السوبر الإفريقي، نظرًا لكثرة المباريات التي تنتظر الفريق خلال الشهر المقبل، خاصة السفر إلى جنوب إفريقيا، لملاقاة أورلاندو بيراتس في دوري الأبطال.

ونزل الاتحاد الإفريقي عند طلب إدارة الترجي بتأجيل السوبر.

وأحرز الترجي لقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، فيما توج الرجاء بكأس الكونفدرالية.