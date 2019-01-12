موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يفتتح النادي الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت، على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويسعى الأهلي، وصيف النسختين الأخيرتين لتحقيق الفوز تحت قيادة مدربه الجديد مارتن لاسارتي.

وخسر الأهلي النهائي أمام الترجي التونسي قبل نحو شهرين، كما خسر النهائي أمام الوداد المغربي في النسخة قبل الأخيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، اليوم السبت، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناةbein sports HD1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويلعب الأهلي في المجموعة الرابعة إلى جانبه كلًا من فيتا كلوب وسيمبا التنزاني.

والأهلي هو أكثر الأندية تتويجًا باللقب الأفريقي 9 مرات.